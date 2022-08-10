Космонавты прошли тренировку по спуску корабля с орбиты

«В каждом экзаменационном билете по четыре "вопроса": космонавту необходимо выполнить два "спуска" в статическом режиме (проходит без вращения центрифуги, и на экипаж не воздействуют перегрузки), и столько же — в динамическом (перегрузка от 4 до 6 единиц). Данная тренировка обязательна только для командира экипажа и бортинженера, экзамен сдают по очереди», — говорится в сообщении.