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13 минут назад

Российские космонавты успешно прошли тренировку по спуску корабля с орбиты

Lenta.ru

Космонавты госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин получили высший балл по итогам экзаменационной тренировки по управляемому спуску корабля с орбиты в ручном режиме на тренажере «ТС-18». Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина.

Космонавты прошли тренировку по спуску корабля с орбиты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В каждом экзаменационном билете по четыре "вопроса": космонавту необходимо выполнить два "спуска" в статическом режиме (проходит без вращения центрифуги, и на экипаж не воздействуют перегрузки), и столько же — в динамическом (перегрузка от 4 до 6 единиц). Данная тренировка обязательна только для командира экипажа и бортинженера, экзамен сдают по очереди», — говорится в сообщении.

Тренировки космонавтов проходят на тренажере «ТС-18», который расположен на базе центрифуги ЦФ-18. Он предназначен для отработки навыков управления спуском корабля с орбиты в ручном режиме, если происходит отказ автоматической системы при возвращении на Землю спускаемого аппарата с космонавтами.

Отмечается, что на следующей неделе эту тренировку пройдет дублирующий экипаж МКС-68, в состав которого входят космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб.

В июле российский космонавт Анна Кикина отправилась в США для прохождения подготовки перед полетом на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon.

В апреле российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос ради подготовки манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе.

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