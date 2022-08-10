На 15%: смартфоны подорожают в России

В России к сентябрю смартфоны подорожают на 10-15% в связи с традиционным спросом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ценового агрегатора Price.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Вместе с тем отмечается, что в августе их цена не росла к июлю.

«Эксперты Price.ru ожидают повышение цен к сентябрю в преддверии осени, так как это традиционное время покупки новой техники… В августе 2022 года по сравнению с июлем 2022 года цены на смартфоны не повышались, при этом среди популярных флагманов заметно небольшое снижение цен (до 2-5%), вызванное сезонным затишьем», — указали эксперты.

Также сообщается, что уход Apple и Samsung с российского рынка не повлиял на продажи их гаджетов – они остаются наиболее востребованными среди всех остальных брендов. Вместе с тем допускается, что Xiaomi уже к концу года может стать лидером по продажам на территории РФ.

По данным сервиса Sellematics, продажи iPhone на известных в России маркетплейсах в июне в сравнении с аналогичным периодом прошлого года остались на прежнем уровне. Вместе с тем общие продажи смартфонов увеличились за счет марок из Азии.