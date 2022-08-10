Ученые обнаружили новый вид гигантских морских изопод

Ученые обнаружили новый вид гигантской глубоководной изоподы в Мексиканском заливе. Исследование ученых из Национального Тайваньского университета было опубликовано в Journal of Natural History.

Фото: Ming-Chih Huang/Journal of Natural History Ming-Chih Huang/Journal of Natural History

Один из крупнейших современных видов изопод – Bathynomus giganteus – можно найти на глубине более 2500 метров. Впервые он был пойман в Мексиканском заливе в 1879 году, однако современный анализ всех пойманных гигантских изопод выявил существенные различия в их ДНК и морфологии.

Например, у одного экземпляра, обнаруженного в 2017 году, было более тонкое тело по сравнению с другими B. giganteus, несмотря на то, что изначально он был обозначен как этот вид. Другой экземпляр был короче по общей длине, достигая 26 см, и его усики были длинными относительно других представителей вида.

Исследователи считают, что он представляет собой отдельный вид Bathynomus, они назвали его B. yucatanensis.

На новый вид не обращали внимания, потому что количество шипов на его хвосте совпадает с B. giganteus – это считалось ключевым показателем различия между видами.

Исследователи также говорят, что другие образцы из Южно-Китайского моря были ошибочно обозначены как B. kensleyi, тогда как молекулярный и морфологический анализы показали, что на самом деле это B. jamesi.