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36 минут назад

JAMA Network Open: учеными найден препарат для лечения алкогольной и никотиновой зависимости

FBM.ru

Международной группой научных специалистов из Медицинского центра Университета Вандербильта (VUMC), Медицинской школы Бостонского университета, Бостонского медицинского центра и Первого государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова в Санкт-Петербурге найден препарат, способный одновременно устранить как алкогольную, так и никотиновую зависимость. Результаты исследования ученых были представлены в журнале JAMA Network Open. Информацией об этом делится «Лента.ру».

Ученые нашли препарат избавляющий сразу и от алкоголизма, и от курения
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сообщается, что в ходе исследования 400 пациентов из России, живущих с ВИЧ, которые ежедневно курили и считали себя зависимыми от алкоголя, установлено, что на фоне приема цитизина потребление алкоголя снизилось через три месяца, а отказ от курения произошел в течение шести месяцев.

Отмечается, что за исследуемыми осуществлялось наблюдение в течение года.

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