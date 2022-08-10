Ученые нашли препарат избавляющий сразу и от алкоголизма, и от курения

Международной группой научных специалистов из Медицинского центра Университета Вандербильта (VUMC), Медицинской школы Бостонского университета, Бостонского медицинского центра и Первого государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова в Санкт-Петербурге найден препарат, способный одновременно устранить как алкогольную, так и никотиновую зависимость. Результаты исследования ученых были представлены в журнале JAMA Network Open. Информацией об этом делится « Лента.ру ».

Сообщается, что в ходе исследования 400 пациентов из России, живущих с ВИЧ, которые ежедневно курили и считали себя зависимыми от алкоголя, установлено, что на фоне приема цитизина потребление алкоголя снизилось через три месяца, а отказ от курения произошел в течение шести месяцев.