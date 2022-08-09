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56 минут назад

Украденный из индийского храма идол найден в США спустя 50 лет

Газета.Ru

Статуя индуистской богини Парвати, украденная в 1971 году из храма в индийском штате Тамилнад, была найдена в Нью-Йорке. Об этом пишет ««Би-би-си»».

Украденный из индийского храма идол найден в США спустя 50 лет
Фото: Tamil Nadu PoliceTamil Nadu Police

По сообщению полиции, идол, сделанный в XII веке, был обнаружен в аукционном доме Bonhams. Это частный международный аукционный дом, штаб-квартира которого находится в Лондоне. Сейчас власти подготовили документы, чтобы вернуть идола на родину.

Поиски статуи начались в 2019 году после того, как попечитель храма подал заявление в полицию. Расследование возглавил специальный отдел индийской полиции, который занимается отслеживанием пропавших артефактов. Идол индуистской богини Парвати, высота которого составляет около 52 см, был одним из пяти, пропавших из храма. Его стоимость оценивается в $212 тыс.

Несколько лет назад Индия усилила контроль за нахождением и возвращением идолов и других исторических артефактов в страну. В феврале премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что с 2014 года в Индию было успешно возвращено «более 200 драгоценных идолов».

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что лондонский музей вернет Нигерии похищенные британцами артефакты.

Наука и техника,Нарендра Моди,
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