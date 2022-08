США продолжат эксплуатацию МКС до 2030 года

Ранее во вторник президент США Джо Байден подписал так называемый CHIPS and Science Act of 2022 - одобренный до этого Конгрессом закон о выделении поддержки, оцениваемой в $280 млрд, развитию производства полупроводников в стране. Пакет бюджетных ассигнований на нужды NASA, который, в частности, предполагает продление участия США в программе МКС до 2030 года, был включен в CHIPS and Science Act на этапе рассмотрения законодательной инициативы в Конгрессе.