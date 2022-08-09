В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
11 минут назад

США планируют продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года, подтвердил глава NASA

ТАСС

США планируют продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года, одобрение на это дали как исполнительная, так и законодательная ветви власти. Об этом заявил во вторник глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

США продолжат эксплуатацию МКС до 2030 года
Фото: NASANASA

"Закон об ассигнованиях дает нам то, к чему мы стремились годами: продление эксплуатации МКС до 2030 года. <...> Теперь это закон", - сказал он на заседании Консультативного совета NASA.

Ранее во вторник президент США Джо Байден подписал так называемый CHIPS and Science Act of 2022 - одобренный до этого Конгрессом закон о выделении поддержки, оцениваемой в $280 млрд, развитию производства полупроводников в стране. Пакет бюджетных ассигнований на нужды NASA, который, в частности, предполагает продление участия США в программе МКС до 2030 года, был включен в CHIPS and Science Act на этапе рассмотрения законодательной инициативы в Конгрессе.

О том, что США намерены продолжать эксплуатацию станции до 2030 года заявлял в конце июля руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов 29 июля в эфире телеканала "Россия-24" отмечал, что точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния станции.

"После 2024 года мы начинаем процесс выхода, будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году - все это зависит, на самом деле, в том числе от состояния работоспособности самой МКС", - пояснял он.

Наука и техника,Билл Нельсон,Юрий Борисов,Джозеф Байден,Роскосмос,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители