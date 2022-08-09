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1 час назад

Раскрыт складной смартфон от Xiaomi

Lenta.ru

Xiaomi анонсировала выход нового складного флагмана. Об этом сообщается в аккаунте компании на Weibo.

Раскрыт складной смартфон от Xiaomi
Фото: XiaomiXiaomi

Китайская корпорация опубликовала тизер, согласно которому складной смартфон нового поколения будет представлен 11 августа. Презентация намечена на 19:00 по местному времени (14:00 по Москве). Судя по изображению, устройство получит название Mix Fold 2.

«Остался последний километр до того, как складные экраны войдут в практическую эру», — отметили представители компании.

Xiaomi не раскрыла точных характеристик Mix Fold 2, однако из тизера следует, что аппарат будет иметь корпус, состоящий из двух половин. Также на постере оказалось изображение логотипа Leica — это может означать, что флагман получит камеру от известного бренда. В начале июля Xiaomi представила телефон 12S Ultra, который вышел с камерой от Leica.

Будущий аппарат окажется преемником вышедшего в апреле 2021 года Mix Fold. Оригинальный девайс получил состоящий из двух половин корпус, 8,01-дюймовый внутренний и 6,52-дюймовый вспомогательный дисплеи. Устройство оснащено процессором Snapdragon 888, имеет от 12 до 16 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 108, 13 и 8 мегапикселей. Аппарат получил батарею емкостью 5020 миллиампер-часов.

10 августа — за день до презентации Xiaomi — свои складные смартфоны должна показать Samsung. Ожидается, что корейская компания анонсирует складной флагман Galaxy Fold 4 и раскладушку Galaxy Z Flip 4.

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