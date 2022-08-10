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1 час назад

Исправляющие проблемы обновления Windows 11 затормозили ПК

Lenta.ruиещё 1

Microsoft признала проблему, связанную с удалением данных на ПК с Windows 11 с использованием современных процессоров. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Microsoft исправила неприятную ошибку в Windows 11
Фото: MicrosoftMicrosoft

По словам журналистов, проблема была обнаружена еще в первой половине года. Выяснилось, что поддерживающие набор инструкций Vector Advanced Encryption Standard компьютеры могут потерять данные пользователя. Проблема заключалась в ошибке, найденной в библиотеке шифрования SymCrypt. Уточняется, что неполадки были зафиксированы на ПК, оборудованных новейшими процессорами.

Microsoft признала факт наличия ошибок и выпустила исправляющие обновления — для Windows 11 и Windows Server 2022. Однако авторы заметили, что на некоторых компьютерах апдейты затормозили производительность систем практически в два раза.

В материале говорится, что спустя некоторое время инженеры американской корпорации заметили новые проблемы и выпустили очередную серию исправляющих ошибки патчей. «Производительность будет восстановлена после установки апдейтов от 23 июня или 12 июля», — отметили специалисты.

Ранее стало известно, что Microsoft выпустит очередное крупное обновление для Windows 11 осенью. Также в корпорации намерены представить обновленную серию ноутбуков с нативной поддержкой ОС нового поколения.

Наука и техника,Microsoft,
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