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33 минуты назад

Учёные нашли способ спасти коралловые рифы

Ferra.ru

В результате глобального потепления и загрязнения Мирового океана, экосистемы, в частности рифовые, начали деградировать. Результатом становятся вторичные последствия для окружающей среды — миграция или вымирание видов, зависимых от подобных экосистем. Австралийские учёные нашли способ спасти одну из самых важных в мире рифовых экосистем и красивейшую достопримечательность страны — Большой Барьерный риф.

Ученые нашли способ спасти коралловые рифы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Когда кораллы начинают деградировать, то белеют и разрушаются, на рифах образовываются огромные «проплешины». Чтобы остановить это процесс, практиковалось разбрасывание личинок коралловых полипов над повреждёнными участками рифа. Но ожидаемого эффекта эта практика не принесла — личинки быстро погибали.

В ходе исследований учёные выяснили, что личинок нужно кормить, так как им не хватает энергии, чтобы из свободноплавающей превратиться в прикреплённую форму. Исследователи обнаружили это, проводя эксперименты с использованием личинок коралловых полипов двух видов рода Acropora.

Часть личинок не кормили, а часть питалась кашицей из артемии — рода ракообразных из класса жаброногих. Гипотеза подтвердилась: те личинки, которые регулярно получали корм, успешно трансформировались в молодые кораллы и выживали до момента, пока не начинали питаться самостоятельно.

Вероятно, теперь личинки будут подкармливаться перед расселением. Открытие позволит быстрее «залатать» повреждённые рифы по всему миру.

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