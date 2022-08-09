В чашке Петри вырастили искусственный мозг с шизофренией

Команда американских специалистов из Колумбийского университета впервые вырастила в чашке Петри искусственный мозг с шизофренией. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Как уточняется, воссоздать орган получилось на основе клеток мышей с генами, отвечающими за формирование шизофрении. Такой мозг практически полностью был идентичен настоящему: между клетками происходила полноценная локальная связь, однако координация передачи сигналов в общей сети была менее стабильной. Для решения этой проблемы ученые ввели в орган препарат для улучшения когнитивных способностей.

Созданный органоид позволяет исследовать нервную деятельность головного мозга, изучить различные неврологические и психиатрические расстройства (сейчас проводятся работы по адаптации органа к экспериментам, связанным с эпилепсией и болезнью Паркинсона), а также тестирование соответствующих методов лечения.