Зачем в стиральной машине три отсека для моющих средств

Большинство современных стиральных машинок имеют три отсека для моющих средств. Рассказываем, зачем они нужны и сколько порошка или геля нужно помещать в них, чтобы белье хорошо отстиралось.

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Ящичек для стирального порошка или жидкого средства находится на передней панели в ее верхней части у машин с фронтальной загрузкой. У приборов с вертикальной загрузкой эти отсеки можно увидеть, если поднять крышку. Они могут располагаться возле барабана или прямо на крышке, пишет "Стройподсказка".

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Для чего предназначены все отсеки

Отсек для предварительной стирки. Маркируется символом I или А. Сюда нужно засыпать порошок, если выбрана программа с предварительным застирыванием, состоящая из двух фаз.

Отсек для основной стирки. Маркируется символом II или B. В этот ящичек нужно засыпать порошок в любом случае — если программа состоит из одного этапа и если выбрана программа с предварительной стиркой.

Отсек для ополаскивателя или кондиционера. Маркируется символом "цветок" или "звездочка". Средства, которые помещаются в этот резервуар, как правило, жидкие. Кондиционер можно заливать сюда как в начале стирки, так и в ее процессе. Главное — успеть сделать это до полоскания, иначе средство не попадет в барабан.

Как отмерить порошок

Количество порошка, необходимое для качественной стирки, зависит от следующих факторов:

вес белья;

степень его загрязнения;

жесткость воды (чем выше уровень жесткости, тем больше нужно моющего средства);

выбранная программа стирки (для разных программ требуется разное количество порошка).

Обычно производитель стиральной машины указывает в инструкции, сколько моющего средства нужно для той или иной программы.

Порошок, кондиционер или отбеливатель лучше отмерять специальным стаканчиком, имеющим удобный носик. Такая мерная тара продается в хозяйственных магазинах.

Можно ли засыпать порошок в барабан

Некоторые хозяйки любят помещать моющее средство прямо в барабан стиральной машины. Это метод имеет как достоинства, так и недостатки. Если действовать таким образом, для качественной стирки понадобится меньше порошка. Кроме того, машинка отстирает белье, даже если сломана кюветка или засорены шланги, по которым подается вода для смыва порошка из отсека.

Однако, когда гранулы нерастворенного средствва попадают на цветную ткань, на ней могут появиться выбеленные пятна. Кроме того, порошок неравномерно распределится среди вещей, из-за чего качество стирки будет плохим.

Если вы решили добавить порошкообразное средство прямо в барабан, воспользуйтесь специальными пластиковыми емкостями. Они помогут лучше растворить гранулы и защитят ткань от выбеливания.

А вот моющие средства с виде гелей и капсул можно смело помещать прямо в барабан. Как правило, они не имеют в своем составе агрессивных веществ, которые могут испортить ткань.

Каким средствами лучше стирать белье

Вот несколько советов, которые помогут выбрать оптимальное моющее средство: