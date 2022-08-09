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1 час назад

Космические силы США получили роботов-собак

Ferra.ru

Космические силы США начали испытания собак-роботов: проверяют, смогут ли они патрулировать базу на мысе Канаверал.

Космические силы США получили роботов-собак
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Четвероногие роботы стоимостью $150 тысяч могут быть оснащены широким спектром оптических и акустических датчиков, что позволяет им служить «глазами и ушами» на базе. Согласно заявлению Министерства обороны, они будут использоваться для патрулирования, «чтобы сэкономить значительное количество человеко-часов».

Роботы были разработаны Ghost Robotics. Они могут управляться как автономно, так и человеком. Роботы также могут нести антенны, что позволяет военным быстро расширять сети за пределы существующей инфраструктуры или в местах, где такой инфраструктуры нет.

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