В WhatsApp появятся новые долгожданные функции

В WhatsApp появятся новые функции, призванные повысить его конфиденциальность. Как сообщает РБК, об этом рассказал глава компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг.

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Так, в мессенджере появится запрет на скриншоты сообщений, которые были настроены на автоматическое удаление после прочтения. Принцип работы новой функции и сроки ее появления в рабочих версиях приложения пока не раскрываются.

Кроме того, пользователи получат возможность «анонимно» выходить из групповых чатов — больше другие участники групп не будут получать об этом уведомления. Нововведение будет доступно уже до конца августа 2022 года — разработчики считают, что это поможет людям, которые хотят покинуть чат, но останавливают себя из-за ощущения неловкости.