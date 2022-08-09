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30 минут назад

В WhatsApp появятся новые долгожданные функции

Никита Бородкин

В WhatsApp появятся новые функции, призванные повысить его конфиденциальность. Как сообщает РБК, об этом рассказал глава компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг.

В WhatsApp появятся новые долгожданные функции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в мессенджере появится запрет на скриншоты сообщений, которые были настроены на автоматическое удаление после прочтения. Принцип работы новой функции и сроки ее появления в рабочих версиях приложения пока не раскрываются.

Кроме того, пользователи получат возможность «анонимно» выходить из групповых чатов — больше другие участники групп не будут получать об этом уведомления. Нововведение будет доступно уже до конца августа 2022 года — разработчики считают, что это поможет людям, которые хотят покинуть чат, но останавливают себя из-за ощущения неловкости.

Также в WhatsApp появится возможность управлять статусом индикатора «В сети». Пользователи смогут скрывать свой онлайн-статус, определяя, кто может видеть время и дату последнего входа в приложение.

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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