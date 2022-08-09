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1 час назад

Ученые создали уникальное антибактериальное нанопокрытие

InScience

Российские ученые создали антибактериальные нанопокрытия против бактериальных и грибковых патогенов. Покрытия могут стать безопасной альтернативой антибиотикам для использования в травматологии, хирургии и имплантологии. Материал на основе нитрида бора и ультрадисперсного металлизированного серебра или наночастиц оксида железа обладает эффективностью до 99,99%. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Surface Science.

Ученые создали уникальное антибактериальное нанопокрытие
Фото: PiqselsPiqsels

Ученые из НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии предложили нестандартное комплексное воздействие на инфекционные возбудители. Разработанный материал состоит из наночастиц с игольчатой поверхностью, которая физически повреждает мембраны бактериальных клеток. После этого из наночастиц высвобождаются ионы металлов, обладающие бактерицидным эффектом, а затем образуются активные формы кислорода, уничтожающие болезнетворные организмы.

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Эксперименты показали, что покрытие абсолютно безопасно для организма пациента. Преимуществами по сравнению с аналогами стали минимальные дозы бактерицидных компонентов и полное отсутствие наполнителя-антибиотика, что исключает резистентность. Покрытие уничтожает 100% исследованных микроорганизмов: бактериальные штаммы и грибок Candida parapsilosis погибают в течение суток после воздействия.

«Мы синтезировали покрытия, состоящие из наночастиц нитрида бора, модифицированные ультрадисперсными наночастицами серебра или оксида железа. Носители из нитрида бора обладают уникальной сферической формой с игольчатой поверхностью, позволяющей повреждать и разрывать мембрану бактериальных клеток при физическом контакте с ними. Сами покрытия выделяют ионы металлов в зависимости от концентрации. Наши исследования показали, что при минимальной ингибирующей концентрации наночастицы оксида железа (74 мкг/см2) эффективно подавляют рост грамотрицательных бактерий кишечной палочки, а также золотистого стафилококка и пневмококков уже в течение первых трех часов. Покрытия с серебром в минимальной концентрации 12 мкг/см полностью инактивируют бактерии», — рассказала соавтор исследования Кристина Гудзь.

Следующим шагом ученых станет работа по масштабированию разработки в качестве перевязочного материала для применения в травматологии и хирургии. Также в будущем планируется провести исследования in vitro на особо опасных штаммах бактерий и вирусов (Vibrio cholerae, COVID-19 и др.)

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