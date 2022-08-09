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1 час назад

Ученые доказали, что перевернутые молнии существуют

Газета.Ruиещё 1

Международная группа физиков из Технологического исследовательского института Джорджии смогли зафиксировать удар перевернутой молнии во время бури в штате Оклахома в 2018 году, работа ученых была опубликована в журнале Science Advances.

Физики впервые зарегистрировали перевернутую молнию
Фото: Chris Holmes/sciencealert.comChris Holmes/sciencealert.com

Такие молнии бьют не по Земле, а в атмосферу. Долгое время ученые не могли детально изучить это редчайшее явление.

Молния находилась в области досягаемости многих устройств сбора анализов и была зарегистрирована системой картографирования молний, двумя метеорадарами и инструментами одного из спутников на фиксированной орбите. Это позволило ученым детально изучить явление.

Исходя из полученных данных, ученые обнаружили, что импульс достигал около 8 км в высоту, достигнув линии, где заканчивается атмосфера Земли и начинается космическое пространство.

При этом она перенесла в верхние слои атмосферы около 300 кулонов электрического заряда (обычная молния переносит только пять кулонов). Команде также удалось установить, что самая горячая точка молнии достигала 4700 градусов по Цельсию.

Однако, по словам ученых, остается еще много вопросов. Например, до сих пор неясно, почему молнии летят вверх. Исследователи считают, что что-то мешает молнии двигаться вниз или к другим облакам.

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