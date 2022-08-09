Физики впервые зарегистрировали перевернутую молнию

Международная группа физиков из Технологического исследовательского института Джорджии смогли зафиксировать удар перевернутой молнии во время бури в штате Оклахома в 2018 году, работа ученых была опубликована в журнале Science Advances.

Фото: Chris Holmes/sciencealert.com Chris Holmes/sciencealert.com

Такие молнии бьют не по Земле, а в атмосферу. Долгое время ученые не могли детально изучить это редчайшее явление.

Молния находилась в области досягаемости многих устройств сбора анализов и была зарегистрирована системой картографирования молний, двумя метеорадарами и инструментами одного из спутников на фиксированной орбите. Это позволило ученым детально изучить явление.

Исходя из полученных данных, ученые обнаружили, что импульс достигал около 8 км в высоту, достигнув линии, где заканчивается атмосфера Земли и начинается космическое пространство.

При этом она перенесла в верхние слои атмосферы около 300 кулонов электрического заряда (обычная молния переносит только пять кулонов). Команде также удалось установить, что самая горячая точка молнии достигала 4700 градусов по Цельсию.