"ВКонтакте" представила новый дизайн ленты новостей

«Лента получила новый дизайн с фокусом на яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации. Особое внимание в ней уделено эстетической подаче и глубокому вовлечению в контент, прежде всего — публикациям друзей и сообществ, которые наиболее востребованы пользователем», — утверждают во «ВКонтакте».

Новая лента будет предусматривать три формата изображений, благодаря чему пост с несколькими картинками будет выглядеть аккуратнее даже при присмотре с разных типов устройств. При этом дополнительные вложения в публикациях стали компактнее, чтобы не отвлекать внимание пользователя.

В постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, а также в репостах будет отображаться фотография автора. Кроме того, поставить отметку «Нравится» теперь можно в два касания. Отмечается, что при скролле ленты пользователю не будут показывать, кто из его друзей поставил «лайк» под тем или иным постом, чтобы люди не стеснялись своих реакций.