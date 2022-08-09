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59 минут назад

В Мексике археологи нашли каменные изображения ольмекской элиты

runews24.ru

Археологи Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили два каменных рельефа, на которых могут быть изображены ольмекские правители.

В Мексике археологи нашли каменные изображения ольмекской элиты
Фото:  из открытых источников из открытых источников

Рисунки в диаметре составляют 140 сантиметров, а весь камней – около 700 кг. Ученые считают, что изваяния были сделаны из известняка около 900 – 400 годов до нашей эры. Изобржены на них, вероятно, древние правители ольмеков.

Представители этого народа известны созданием ритуальных масок из нефрита и скульптур в виде ягуаров. Также они делали огромные каменные головы и массивные плиты с рисунками. Последние были похожи на иконографию. На каждом из них изображены квадратные лица с диадемами, под которыми находятся скрещенные руки.

Вероятно, на камнах была изображена древняя знать, а сами плиты носят ритуальный характер. Не исключено, что это подобие современных могильных плит с прижизненным изображением усопшего.

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