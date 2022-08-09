"Ростех" начнет поставки новых вертолетов Ми-171АЗ в 2024 году

Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" подписал соглашение на поставку в 2024 году 27 вертолетов Ми-171АЗ для "Газпрома" и авиакомпании "Аврора". Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Ростеха Пресс-служба Ростеха

По данным агентства, окончание испытаний новой машины и получение сертификата типа запланировано на первый квартал 2024 года, после чего "Газпром" получит 16 вертолетов Ми-171АЗ, а "Аврора" - 11.

По словам главного конструктора НЦВ "Миль и Камов" Сергея Каюмова, в перспективе вертолет будет поставляться за рубеж.

"Уже сегодня можно говорить о высоком интересе к новой машине со стороны дружественных стран", - отметил Каюмов.

Как сообщалось ранее, Ми-171АЗ является офшорной (способной совершать длительный полет над морем) модификацией вертолета Ми-8/Ми-17. Это первый отечественный вертолет, который был создан для нефтяников, которые разрабатывают арктический шельф, где обстановка налагает повышенные требования к безопасности полетов и системам спасения.

Вертолет полностью отвечает стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP) и может закупаться в рамках международных проектов. Для этого ему пришлось перепроектировать фюзеляж, в частности, переместить топливную систему из обтекателей с шасси в пол под фюзеляжем, а также установить надувные баллоны, способные удерживать вертолет на воде при пятибалльном шторме.