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57 минут назад

Российские ритейлеры нарастили поставки смартфонов

Lenta.ruиещё 1

Российские ритейлеры нарастили поставки смартфонов и восстановили ассортимент до уровня января. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на представителей ритейлеров.

Российские ритейлеры нарастили поставки смартфонов
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в марте-апреле ассортимент в российских магазинах просел из-за прекращения поставок в Россию смартфонов некоторыми производителями и резких колебаний курсов валют. Однако уже сейчас показатели вернулись на уровень начала года.

В настоящее время на российском рынке имеются около 500 моделей от примерно 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала года. Ассортимент самых популярных смартфонов — Apple, Samsung и Xiaomi — почти полностью восстановился до уровня февраля 2022 года, утверждают представители ритейлеров.

При этом ритейлеры отмечают общий спад спроса на смартфоны в России. Во II квартале 2022 года он упал на 33 процента по сравнению с I кварталом. Если сравнивать с апрелем–июнем 2021 года, падение составило 30 процентов.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, снижение продаж связано с практически полным отсутствием поставок, а также сокращением возможностей покупателей приобретать подорожавшую технику. Он напомнил, что параллельный импорт только начал разогреваться к концу II квартала, и по мере расширения этого канала поставок ассортимент смартфонов будет увеличиваться, пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Минцифры предложило временно отменить штрафы на продажу ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без российского ПО. В России разрешен параллельный импорт устройств марок Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, Panasonic, Siemens, Canon, Dell и прочих.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Siemens,Apple,
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