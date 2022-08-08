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30 минут назад

В WhatsApp появится возможность скрывать номер телефона

Елена Прошина

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию конфиденциальности. Она предоставит пользователям возможность скрывать номер телефона от участников сообществ. Подробности обновления раскрыли специалисты портала WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая настройка
Фото: ShutterstockShutterstock

Отмечается, что функция начнет действовать по умолчанию при обновлении приложения. Таким образом номера телефонов пользователей мессенджера при вступлении ими в сообщества или уже в существующем больше не будут видны. Однако при необходимости они смогут сами выбрать, кому открыть их.

Новая функция появится в разделе информации о группе. Сейчас ее увидеть и опробовать можно в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.17.23 для Android. Точная дата запуска настройки пока неизвестна.

Напомним, что ранее разработчики приложения увеличили максимальное число участников групповых чатов с 256 до 512.

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