В WhatsApp появится новая настройка

Отмечается, что функция начнет действовать по умолчанию при обновлении приложения. Таким образом номера телефонов пользователей мессенджера при вступлении ими в сообщества или уже в существующем больше не будут видны. Однако при необходимости они смогут сами выбрать, кому открыть их.