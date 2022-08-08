В WhatsApp появится новая настройка

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая настройка конфиденциальности. Подробности новой функции раскрыли специалисты портала WABetaInfo.

Фото: Shutterstock Shutterstock

По данным ресурса, разработчики тестируют функцию, которая предоставит пользователям возможность скрывать номер телефона от участников сообществ. При вступлении в группу пользователь сможет сам выбрать, кому будет виден его номер телефона. Уточняется, что по умолчанию номер будет скрыт от всех участников сообщества.

Новая настройка располагается прямо в разделе информации о группе. Функция появилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.17.23 для Android.