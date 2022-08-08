В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В WhatsApp появится возможность скрыть номер

Lenta.ru

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая настройка конфиденциальности. Подробности новой функции раскрыли специалисты портала WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая настройка
Фото: ShutterstockShutterstock

По данным ресурса, разработчики тестируют функцию, которая предоставит пользователям возможность скрывать номер телефона от участников сообществ. При вступлении в группу пользователь сможет сам выбрать, кому будет виден его номер телефона. Уточняется, что по умолчанию номер будет скрыт от всех участников сообщества.

Новая настройка располагается прямо в разделе информации о группе. Функция появилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.17.23 для Android.

В июне WhatsApp увеличил максимальное число участников групповых чатов с 256 до 512. Как сообщалось, юзер может как сразу создать беседу со всеми 512 участниками, так и добавить их позже, зайдя в информацию о чате. Обновление доступно для пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители