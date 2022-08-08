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1 час назад

Ученые: на Землю мог упасть межзвездный объект

Елена Прошина

Ученые Гарвардского университета (США) Ави Леб и Амир Сирадж выдвинули предположение, что упавший в океан вблизи Новой Гвинеи в 2014 году метеорит прилетел из другой звездной системы. Об этом пишет портал Universe Today.

Ученые: на Землю мог упасть межзвездный объект
Фото: universetoday.comuniversetoday.com

Отмечается, что ранее астрономы обнаружили только два космических объекта, которые попали в нашу Солнечную систему из других звездных систем. Это астероид 1I/Оумуамуа, обнаруженный с помощью телескопа сети Pan-STARRS на Гавайях, а также названная в честь российского ученого комета 2I/Борисов.

Исследователи подчеркнули, что свою теорию они основывают на данных о невероятно быстром передвижении объекта. По их данным, метеорит вошел в атмосферу Земли на скорости порядка 45 км/сек, что предполагает, что он не может быть связан гравитационным колодцем Солнца.

В настоящее время ученые пытаются организовать подводную экспедицию. Они полагают, что обнаружение и последующее изучение объекта даст науке очень важные данные.

Наука и техника,Гарвардский университет,
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