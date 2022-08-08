Ученые: на Землю мог упасть межзвездный объект

Ученые Гарвардского университета (США) Ави Леб и Амир Сирадж выдвинули предположение, что упавший в океан вблизи Новой Гвинеи в 2014 году метеорит прилетел из другой звездной системы. Об этом пишет портал Universe Today.

Отмечается, что ранее астрономы обнаружили только два космических объекта, которые попали в нашу Солнечную систему из других звездных систем. Это астероид 1I/Оумуамуа, обнаруженный с помощью телескопа сети Pan-STARRS на Гавайях, а также названная в честь российского ученого комета 2I/Борисов.

Исследователи подчеркнули, что свою теорию они основывают на данных о невероятно быстром передвижении объекта. По их данным, метеорит вошел в атмосферу Земли на скорости порядка 45 км/сек, что предполагает, что он не может быть связан гравитационным колодцем Солнца.