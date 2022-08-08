Telegram грозит штраф до 8 млн рублей

Мессенджеру Telegram грозит штраф на сумму до 8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи № 422 города Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

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"В суд поступил протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Заседание суда по этому материалу назначено на 16 августа", - сказали в суде, отметив, что по закону максимальное наказание за это правонарушение составляет штраф в 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на этот же день назначено рассмотрение другого административного протокола в отношении Telegram. Он составлен по ч. 2 ст.13.42 (неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России). За это правонарушение мессенджеру грозит штраф в 4 млн рублей. Таким образом, всего Telegram могут оштрафовать на 12 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.