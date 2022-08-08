Продажи видеокарт рухнули

Компания NVIDIA объявила, что совокупная выручка за второй фискальный квартал вряд ли превысит 6,7 млрд долларов, при этом по прогнозам этот показатель должен был составить 8,1 млрд долларов. Об этом сообщает 3dnews.

Фото: NVIDIA NVIDIA

Выручка от игрового направления должна составить 2,04 млрд долларов. Это на 44% меньше в последовательном сравнении и на 33% — в годовом.

В пресс-релизе компании говорится, что причиной такой ситуации стали "макроэкономические трудности", помешавшие партнерам продать накопившиеся на складах видеокарты. Ожидается, что эти трудности должны сохраниться и в нынешнем квартале, поэтому NVIDIA решила скорректировать свою ценовую политику, чтобы простимулировать продажи.

Однако нынешние проблемы не отразятся на готовности NVIDIA обслуживать растущие перспективные сегменты рынка — такие, как искусственный интеллект, заявил глава компании Дженсен Хуанг.