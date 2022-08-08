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1 час назад

Продажи видеокарт рухнули

Мария Иванова

Компания NVIDIA объявила, что совокупная выручка за второй фискальный квартал вряд ли превысит 6,7 млрд долларов, при этом по прогнозам этот показатель должен был составить 8,1 млрд долларов. Об этом сообщает 3dnews.

Продажи видеокарт рухнули
Фото: NVIDIANVIDIA

Выручка от игрового направления должна составить 2,04 млрд долларов. Это на 44% меньше в последовательном сравнении и на 33% — в годовом.

В пресс-релизе компании говорится, что причиной такой ситуации стали "макроэкономические трудности", помешавшие партнерам продать накопившиеся на складах видеокарты. Ожидается, что эти трудности должны сохраниться и в нынешнем квартале, поэтому NVIDIA решила скорректировать свою ценовую политику, чтобы простимулировать продажи.

Однако нынешние проблемы не отразятся на готовности NVIDIA обслуживать растущие перспективные сегменты рынка — такие, как искусственный интеллект, заявил глава компании Дженсен Хуанг.

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс в свою очередь заявила, что в ближайшее время компания сосредоточится на поддержании прибыльности, ограничив рост операционных расходов. Кресс пообещала не отказываться от выкупа акций NVIDIA в расчете на то, что у NVIDIA сохранятся стабильные источники средств.

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