Слух: Apple не сможет выпустить новую ОС вовремя

Последние несколько лет Apple выпускала системные обновления для iPhone и iPad одновременно, в сентябре, но в этом году новая версия iPadOS задержится приблизительно на месяц — до октября. Источники утверждают, что это вызвано амбициозной переработкой многозадачности iPad. На этапе бета-тестирования iPadOS 16 разработчики выявили некоторые баги и проблемы с пользовательскими интерфейсом: задержка релиза призвана выиграть немного времени для исправления этих недостатков.