Слух: Apple не сможет выпустить новую ОС вовремя

Издание Bloomber со ссылкой на анонимные источники внутри Apple сообщает, что компания собирается отложить релиз iPadOS 16 — инженерам фирмы требуется время на доработку обновления.
Последние несколько лет Apple выпускала системные обновления для iPhone и iPad одновременно, в сентябре, но в этом году новая версия iPadOS задержится приблизительно на месяц — до октября. Источники утверждают, что это вызвано амбициозной переработкой многозадачности iPad. На этапе бета-тестирования iPadOS 16 разработчики выявили некоторые баги и проблемы с пользовательскими интерфейсом: задержка релиза призвана выиграть немного времени для исправления этих недостатков.
Таким образом, новая версия iPadOS выйдет примерно в то же время, что и новые модели iPad. Apple планирует выпустить в продажу обновленный iPad Pro на базе чипа М2, а также облегченный вариант планшета, оснащенный разъемом USB-C.