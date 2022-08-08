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48 минут назад

«Железный человек из Франции» ищет добровольцев для испытаний летающей машины

Мария Иванова

Издание Daily Mail сообщает, что французский изобретатель Фрэнки Запата, три года назад пересекший пролив Ла-Манш на самодельном ховерборде, ищет волонтеров для испытаний своего следующего проекта — одноместной летающей машины JetRacer.

«Железный человек из Франции» ищет добровольцев для испытаний летающей машины
Фото: ZapataZapata

Летательный аппарат, собранный из углеродного волокна и титана, способен совершать вертикальный взлет и посадку на месте за счет керосиновых турбореактивных двигателей, которые якобы позволят машине подняться на высоту до трех километров. Максимальная скорость JetRacer составляет 155 км/ч, однако сам изобретатель пока не разгонял прототип выше 80 км/ч. Запата надеется, что в будущем его детище сможет облегчить работу спасателей в высокогорной местности и позволит медикам оперативно пребывать на места дорожных происшествий.

Стоимость JetRacer и приблизительный срок завершения работы над проектом пока неизвестны. Сейчас создатель машины отбирает добровольцев, которые примут участие в первичных испытаниях аппарата.

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