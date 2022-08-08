Как найти и удалить дубликаты фотографий на Windows 10: четыре удобные программы

Любой, кто хоть раз занимался сортировкой большого количества фотографий на компьютере, наверняка согласится, что поиск лишних копий — настоящая головная боль. Сколько ни старайся навести порядок в галерее, там наверняка останутся ненужные дубликаты. Не проблема: в этом тексте мы расскажем, как можно найти и удалить копии изображений на Windows 10.

Фото: ТАСС ТАСС

Как найти и удалить дубликаты фотографий на Windows 10

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На фотографии чаще всего приходится самый большой процент идентичных файлов на компьютерах и смартфонах. Они накапливаются совершенно незаметно, когда вы, по забывчивости, скачиваете один и тот же файл дважды, создаете резервные копии или передаете изображения через облачные хранилища и различные приложения. До поры до времени дубликаты фотографий не создают никаких проблем, но рано или поздно они начнут занимать слишком много свободного места. Это способно замедлить работу системы и осложнить синхронизацию изображений между устройствами, так что лучше не запускать ситуацию и вовремя подчищать ненужные копии.

Самый простой способ — это ручная чистка при помощи встроенного в Windows 10 приложения «Фотографии». Открыв через него любую папку с фотографиями, вы можете просмотреть содержимое и отметить дубликаты для удаления, зажав клавишу Ctrl. Для этого метода не нужно обладать какими-либо специфическими навыками, но он займет много времени и не гарантирует стопроцентной очистки. Чем больше ваша галерея, тем больше файлов вам придется просмотреть — и тем выше вероятность, что вы пропустите некоторые дубликаты.

Специально для таких случаев сторонние разработчики написали множество программ, распознающих лишние копии за счет специальных алгоритмов. Опять же, они не гарантируют стопроцентной точности, но сэкономят вам много времени и нервов, если ваш архив фотографий насчитывает десятки гигабайт.

Visual Similarity Duplicate Image Finder

Visual Similarity Duplicate Image Finder отыскивает дубликаты не по названиям или расширениям файлов, а по визуальным сходствам, что позволяет увеличить точность поиска. Утилита поддерживает более ста форматов изображений, включая GIF, JPG, BMP, PSD-файлы Photoshop, TIFF и форматы без сжатия. Она также способна сканировать внешние хранилища данных и сетевые диски.

MindGems

Duplicate Cleaner

Duplicate Cleaner специализируется не только на фотографиях: эта программа подходит для поиска дубликатов любых файлов, от изображений до видео, музыки, презентаций и других документов. Среди прочих достоинств можно отметить тонкую настройку фильтров. Например, Duplicate Cleaner умеет искать фотографии с одинаковым названием, но разным размером файла, или файлы со схожим содержимым, но разными названиями.

DigitalVolcano

Easy Duplicate Finder

Easy Duplicate Finder также способен разыскивать копии разных типов файлов, но, в отличие от многих программ подобного рода, предлагает возможность вернуть только что удаленные дубликаты на случай, если вы ошиблись. Сканирование надежное, однако процесс сравнительно долгий. Впрочем, удобный и понятный интерфейс вполне компенсирует этот недостаток.

Webminds

Awesome Duplicate Photo Finder

Awesome Duplicate Photo Finder — предельно простой, но мощный инструмент для поиска дубликатов. Он не может похвастать некоторыми продвинутыми функциями аналогичных программ, но со своей задачей утилита вполне справляется. Отдельный плюс Awesome Duplicate Photo Finder заключается в том, что программа также доступна в портативной версии, не требующей установки.