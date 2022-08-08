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7 минут назад

Поставки iPhone 14 оказались под угрозой

Лера Букина

У Apple могут возникнуть проблемы при поставке новых смартфонов на рынок. Об этом сообщает издание PhoneArena.

В статье говорится о наличии вероятности задержки новых смартфонов Apple и поступления iPhone 14 на рынок позже обычного.

Авторы подчеркивают, что приезд спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином поставили под угрозу дальнейшую судьбу товаров компании.

У тайваньской компании TSMC, которая является одним из ведущих поставщиков Apple, могут возникнуть сложности при отправке компонентов для смартфонов. Сообщается, что партии деталей с завода TSMC на завод Pegatron, который находится в Сучжоу, уже задержали.

В статье отмечается, что товары детально проверяют – требуется маркировка «Сделано на Тайване».

Ранее «Известия» сообщали, что разница в стоимости между «серым» iPhone и таким же гаджетом, ввезенным по параллельному импорту, оценивается в 100 тысяч рублей. В частности, в магазинах Re:Store стоимость iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации составляет 244 990 рублей. На «сером» рынке его можно купить за 134 990 рублей.

Наука и техника,Видео,Apple,
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