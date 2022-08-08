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1 час назад

WhatsApp получит функцию как в Instagram*

Ferra.ru

В новой бета-версии WhatsApp для Android обнаружили новую функцию — реакцию на статусы в виде эмодзи.

WhatsApp получит функцию как в Instagram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Некоторые бета-тестеры уже могут использовать восемь эмодзи-реакций, пишет WABetaInfo:

Выбор реакции должен появиться после просмотра статуса и свайпа вверх. Если кто-то отреагирует на ваше обновление статуса, эмодзи будет отправлен вам в виде сообщения. Это напоминает механику из Instagram (*принадлежит Meta, которую в РФ признали экстремистской организацией и запретили). Если вы ответите кому-то на сторис с помощью эмодзи, ему придёт уведомление об этом в директ.

Когда новая функция WhatsApp появится в стабильной версии, пока неясно.

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