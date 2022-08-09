Apple вернула числовой индикатор заряда на иконку батареи

Спустя пять лет в бета-версии iOS 16 появился числовой индикатор заряда батареи.

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Компания Apple выпустила пятую бета-версию iOS 16, в которой вернула количество процентов заряда на значок батареи. Об этом сообщил портал The Verge.

Проценты заряда батареи исчезли с экрана Apple с выпуском iPhone X. Это было сделано для экономии места на экране. Для того чтобы узнать, сколько процентов заряда осталось у телефона, пользователю нужно было зайти в раздел настроек «Пункт управления». Никаких других способов это сделать не было.

Сообщается, что с выходом новой iOS 16 эта проблема будет решена, ведь числовой индикатор вновь вернется на иконку батареи. Также сообщается, что эту функцию можно будет отдельно включить, то есть, если пользователь не хочет, чтобы проценты отображались на экране, их всегда можно будет отключить.