Apple вернула числовой индикатор заряда на иконку батареи

Спустя пять лет в бета-версии iOS 16 появился числовой индикатор заряда батареи.
Компания Apple выпустила пятую бета-версию iOS 16, в которой вернула количество процентов заряда на значок батареи. Об этом сообщил портал The Verge.
Проценты заряда батареи исчезли с экрана Apple с выпуском iPhone X. Это было сделано для экономии места на экране. Для того чтобы узнать, сколько процентов заряда осталось у телефона, пользователю нужно было зайти в раздел настроек «Пункт управления». Никаких других способов это сделать не было.
Сообщается, что с выходом новой iOS 16 эта проблема будет решена, ведь числовой индикатор вновь вернется на иконку батареи. Также сообщается, что эту функцию можно будет отдельно включить, то есть, если пользователь не хочет, чтобы проценты отображались на экране, их всегда можно будет отключить.
При этом в iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini данный функционал все еще недоступен. Есть мнение, что это будет исправлено к релизу iOS 16, которая станет доступна в сентябре этого года.