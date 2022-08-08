Рассекречен умный дисплей от Apple

Apple начала разработку нового устройства с экраном. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам специалиста агентства Марка Гурмана, американская компания запланировала выпуск умного дисплея. Девайс будет представлять собой гибрид умной колонки HomePod и планшета iPad. Пользователи смогут обращаться к голосовому помощнику Siri и получат ответы голосом и через экран.

Согласно рассекреченным данным Гурмана, американская компания начала разработку четырех устройств для дома, в том числе преемника смарт-колонки HomePod, производство которой было прекращено в 2021 году. Также Apple работает над двумя умными девайсами, одни из которых имеет дисплей и динамик, а второй объединяет в себе функционал телеприставки Apple TV, камеры и колонки HomePod.

По информации автора, Apple может выпустить один из этих двух продуктов в конце 2023-го или начале 2024 года. Вероятно, в компании определят будущее устройств после того, как протестируют девайсы.

Отмечается, что с помощью новых домашних гаджетов Apple намерена бороться с другими производителями на рынке бытовой электроники. Находящиеся в разработке девайсы Марк Гурман назвал конкурентами Google Nest Hub и Amazon Echo Show 15.