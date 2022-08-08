Названо условие задержки выпуска нового iPhone

Если Китай решится на торговую блокаду Тайваня, это приведет к проблемам с выпуском нового iPhone 14. В разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал это главным условием возможной задержки выхода новых продуктов компании Apple.

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Может ли новый iPhone выйти позже?

Основное производство и сборка гаджетов американской корпорации находятся в Китае. Однако процессоры и комплектующие производятся компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая располагается на Тайване. Она разрабатывает технологии для крупнейших компаний, в том числе Huawei, Intel, Realtek, AMD и многие другие. Противоречия Пекина и Тайбэя могут затормозить процесс, считает аналитик.

«При торговой блокаде Тайваня вы не сможете банально доставить процессоры. Но торговой блокады нет. Единственная новость, которая на сегодняшний день была, это о том, что Apple требует от TSMC писать, что Тайвань — это Китай. То есть на упаковке нужно писать, что произведено на Тайване, а в скобках — Китай. Я думаю, что в таком виде товар будет отгружаться, поэтому перенос сроков анонса маловероятен», — утверждает он.

При этом политические противоречия идут вразрез с экономической выгодой, уверен Эльдар Муртазин.

Как возникли проблемы?

Как ранее сообщило издание GSMArena, Apple может перенести выпуск iPhone 14 поколения, презентация которого намечена на сентябрь. Причиной этого стал визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на де-факто независимый Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Пекин ввел против Тайбэя санкции, а также разработал новые правила, запрещающие любое упоминание наименований «Тайвань» или «Китайская Республика» в отгрузочных документах. Из-за этого часть электроники, а возможно, и все оборудование, произведенное на острове, может быть возвращено обратно.