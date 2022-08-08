В Индии запретят продавать бюджетные китайские смартфоны

Bloomberg сообщил, что Индия намерена запретить китайским производителям продавать смартфоны дешевле 12 000 рупий (около 9000 рублей по текущему курсу). Это коснётся Xiaomi и Realme.

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Источники издания говорят, этот шаг направлен на вытеснение китайских производителей из бюджетного сегмента второго по величине мобильного рынка в мире. Власти беспокоятся, что такие компании как Xiaomi и Realme мешают продаваться местным брендам.