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33 минуты назад

Индия запретит Xiaomi и Realme продавать в стране слишком дешёвые смартфоны

Ferra.ruиещё 3

Bloomberg сообщил, что Индия намерена запретить китайским производителям продавать смартфоны дешевле 12 000 рупий (около 9000 рублей по текущему курсу). Это коснётся Xiaomi и Realme.

В Индии запретят продавать бюджетные китайские смартфоны
Фото: ReutersReuters

Источники издания говорят, этот шаг направлен на вытеснение китайских производителей из бюджетного сегмента второго по величине мобильного рынка в мире. Власти беспокоятся, что такие компании как Xiaomi и Realme мешают продаваться местным брендам.

Согласно данным компании Counterpoint, смартфоны стоимостью менее 150 долларов составили треть объёма продаж в Индии за второй квартал 2022 года, при этом на долю китайских производителей приходилось до 80%.

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