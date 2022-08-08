Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн

"Сегодня Сбер - один из ключевых технологических игроков на рынке умных устройств. Один миллион - это важная символическая веха, на которой мы не планируем останавливаться. Уверен, что спрос на качественные российские устройства, работающие полностью на отечественном софте, будет расти. Это касается как наших новых устройств, например телевизоров под управлением Салют ТВ, так и флагманских девайсов, в частности SberBox. Огромный вклад в успех устройств Sber внесли пользователи, которые активно дают обратную связь. Каждое пожелание пользователей обрабатывается службой поддержки, а наиболее частотные или интересные направляются продуктовой команде. Так, например, на наших устройствах появились сторонние онлайн-кинотеатры", - сообщил CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка Денис Филиппов.