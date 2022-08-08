Число проданных умных устройств Sber превысило 1 млн. При подсчете учитывались все устройства с ассистентами Салют: ТВ-медиаприставка SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top, умная медиаколонка SberBox Time, а также телевизоры под управлением Салют ТВ.
Увеличиваются и темпы продаж: по итогам первого полугодия 2022 года количество проданных устройств Sber выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
"Сегодня Сбер - один из ключевых технологических игроков на рынке умных устройств. Один миллион - это важная символическая веха, на которой мы не планируем останавливаться. Уверен, что спрос на качественные российские устройства, работающие полностью на отечественном софте, будет расти. Это касается как наших новых устройств, например телевизоров под управлением Салют ТВ, так и флагманских девайсов, в частности SberBox. Огромный вклад в успех устройств Sber внесли пользователи, которые активно дают обратную связь. Каждое пожелание пользователей обрабатывается службой поддержки, а наиболее частотные или интересные направляются продуктовой команде. Так, например, на наших устройствах появились сторонние онлайн-кинотеатры", - сообщил CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка Денис Филиппов.
Первыми устройствами под брендом Sber были ТВ-медиаприставка SberBox и уникальный для российского рынка смарт-дисплей SberPortal, представленные в 2020 году. SberBox стала лидером продаж в своей категории в сети "М.Видео - Эльдорадо" за 2021 год. Смарт-дисплей с премиальной акустикой SberPortal удостоился ряда престижных международных наград, в частности Red Dot Awards и iF Design Awards.
В мае 2021 года команда SberDevices представила ТВ-медиацентр SberBox Top, отмеченный самой престижной премии в области потребительской электроники - CES Innovation Awards. Тогда же была представлена операционная система для телевизоров Салют ТВ. Эта разработка базируется на российском софте, полностью разработанном в Сбере, поэтому она устойчива к изменениям внешнеэкономических факторов.
В декабре 2021 года была представлена умная медиаколонка SberBox Time - устройство 3 в 1, сочетающее в себе функции колонки, ТВ-приставки и стильных аналоговых часов.
Узнать больше о линейке умных устройств Sber можно, попросив виртуальных ассистентов Салют: "Салют, расскажи про девайсы Сбера".