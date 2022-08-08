Умер советский космонавт Анатолий Филипченко

На 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР летчик-космонавт Анатолий Филипченко, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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Полет был реализован в октябре 1969 года, впервые в мире это осуществили три корабля — «Союз-16», «Союз-6» и «Союз-8». Филипченко тогда был командиром «Союза-16». Второй полет в качестве командира космического корабля Филипченко совершил в декабре 1974 года, вместе с Николаем Рукавишниковым они провели испытания новой модификации «Союза» для программы ЭПАС.

В «Роскосмосе» отметили, что Филипченко, помимо званий военного летчика 1 класса, летчика-испытателя 3 класса и космонавта 2 класса, являлся кандидатом военных наук и почетным гражданином Калуги, Читы, Липецка, Караганды, Аркалыка, Сум и Хьюстона.

Он родился в феврале 1928 года в Воронежской области РСФСР. В 1950 году окончил Чугуевское высшее авиационное училище, в 1957-1961 годах проходил обучение в Краснознаменной Военно-воздушной академии.

В 1963 году Филипченко зачислили слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС, в 1965 году он официально стал космонавтом.