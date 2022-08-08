В Китае обнаружили вымершего древнего родственника амурских тигров

Китайские палеонтологи обнаружили челюсть древнего родственника тигра. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Фото: Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia

Ученые из Института наук о Земле выяснили, что эта линия кошачьих отделилась от общей линии с тиграми примерно 268 тысяч лет назад, в то время как предки современных тигров жили в период 125 тысяч лет назад.

Первоначально нижняя челюсть современного тигра была найдена в карстовой пещере Даань в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, рядом с ней обнаружили челюсть гиены. Эта пещера находится в традиционном ареале как древних крупных кошачьих, так и современных амурских тигров.

Однако генетический анализ показал, что челюсть принадлежит не гиене, а неизвестной линии тигров. При этом сама находка датируется периодом 43 500 лет назад, то есть, виды долго сосуществовали.

По словам исследователей, это открытие дает представление о ходе эволюции тигров и подчеркивает долгую историю проживания этих животных на территории Китая.