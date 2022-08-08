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48 минут назад

Компания Samsung готовит к анонсу первый планшет с гибким экраном

Газета.Ruиещё 2

Компания Samsung готовит к выпуску планшет со складным экраном, сообщает портал SamMobile со ссылкой на слова инсайдера Naver. Если прогноз Naver окажется верным, но анонс устройства состоится уже в ближайшие шесть месяцев, то есть в 2023 году.

Samsung готовит первый планшет с гибким экраном
Фото: Газета.руГазета.ру

Известно, что Samsung уже давно экспериментирует с различными форм-факторами складных устройств — в ее арсенале есть смартфоны серии Z Flip и Z Fold. Однако на этот раз, утверждает инсайдер, южнокорейского вендора интересует именно планшет полноценного размера, который будет складываться в нечто более компактное.

Планшет, который СМИ условно окрестили «Galaxy Z Tab Fold», поможет Samsung укрепить свои позиции на рынке складных устройств, а также увеличить популярность уже существующих гибких смартфонов. Никаких подробностей о новом гаджете пока нет, но инсайдеры предполагают, что он будет обладать двумя шарнирами, то есть складываться дважды.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в сеть утекла информация о всех новинках Samsung с предстоящей презентации Galaxy Unpacked, которая пройдет 10 августа.

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