Samsung готовит первый планшет с гибким экраном

Компания Samsung готовит к выпуску планшет со складным экраном, сообщает портал SamMobile со ссылкой на слова инсайдера Naver. Если прогноз Naver окажется верным, но анонс устройства состоится уже в ближайшие шесть месяцев, то есть в 2023 году.

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Известно, что Samsung уже давно экспериментирует с различными форм-факторами складных устройств — в ее арсенале есть смартфоны серии Z Flip и Z Fold. Однако на этот раз, утверждает инсайдер, южнокорейского вендора интересует именно планшет полноценного размера, который будет складываться в нечто более компактное.

Планшет, который СМИ условно окрестили «Galaxy Z Tab Fold», поможет Samsung укрепить свои позиции на рынке складных устройств, а также увеличить популярность уже существующих гибких смартфонов. Никаких подробностей о новом гаджете пока нет, но инсайдеры предполагают, что он будет обладать двумя шарнирами, то есть складываться дважды.