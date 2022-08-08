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1 час назад

Медики создали экспресс-тест на наличие рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Газета.Ru

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Nanotechnology, ученые из Имперского колледжа Лондона разработали новый экспресс-тест CrisprZyme для диагностики рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики создали экспресс-тест на наличие рака и сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: Газета.руГазета.ру

Тест обнаруживает молекулярные сигналы различных заболеваний в организме, называемых биомаркерами. Так, например, простатический специфический антиген в крови может выступать в качестве биомаркера, указывающего на наличие рака простаты.

CrisprZyme основан на диагностических тестах CRISPR, использующих РНК — мессенджер, который помогает создавать белки — для обнаружения биомаркеров в биологических жидкостях, таких как кровь или моча.

Тест улучшает технологию CRISPR, заменяя процесс амплификации колориметрическим анализом — методом, который определяет количество присутствующего биомаркера без необходимости амплификации. Это устраняет необходимость в контроле температуры и дополнительных шагах, а также может показать, какое количество биомаркера присутствует в образце.

Исследователи надеются, что новый тест поможет в хирургии общей практики, а также будет полезен для клиник с ограниченными ресурсами в развивающихся странах.

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