Медики создали экспресс-тест на наличие рака и сердечно-сосудистых заболеваний

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Nanotechnology, ученые из Имперского колледжа Лондона разработали новый экспресс-тест CrisprZyme для диагностики рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Тест обнаруживает молекулярные сигналы различных заболеваний в организме, называемых биомаркерами. Так, например, простатический специфический антиген в крови может выступать в качестве биомаркера, указывающего на наличие рака простаты.

CrisprZyme основан на диагностических тестах CRISPR, использующих РНК — мессенджер, который помогает создавать белки — для обнаружения биомаркеров в биологических жидкостях, таких как кровь или моча.

Тест улучшает технологию CRISPR, заменяя процесс амплификации колориметрическим анализом — методом, который определяет количество присутствующего биомаркера без необходимости амплификации. Это устраняет необходимость в контроле температуры и дополнительных шагах, а также может показать, какое количество биомаркера присутствует в образце.