VR-гарнитура Apple будет дорогой

Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами в отношении продуктов Apple, поделился информацией о будущей гарнитуре смешанной реальности (MR) от компании из Купертино. Об этом сообщает 9to5Mac. По словам Куо, анонс устройства может состояться уже в 2023 году.
«Apple может представить AR/MR-гарнитуру уже в январе 2023 года. Это медиасобытие должно снизить опасения инвесторов… и усилить их уверенность в будущем устройства», — считает аналитик.
По словам Куо, MR-устройство станет «вторым после iPhone» революционным потребительским устройством Apple.
Стоимость гарнитуры, по мнению аналитика, не превысит $2-2,5 тыс. По его словам, более высокая цена отпугнет большое количество потенциальных покупателей.
Несмотря на то, что Apple пока не сделала ни одного заявления в отношении своей MR-гарнитуры, инсайдеры уже сообщают о подготовке упрощенной и более дешевой версии устройства, которое может увидеть свет в 2025 году.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что глава Apple Тим Кук намекнул на скорый анонс гарнитуры смешанной реальности. Он заявил, что Apple в восторге от возможностей AR/VR, и предложил «следить за новостями».