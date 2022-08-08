VR-гарнитура Apple будет дорогой

Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами в отношении продуктов Apple, поделился информацией о будущей гарнитуре смешанной реальности (MR) от компании из Купертино. Об этом сообщает 9to5Mac. По словам Куо, анонс устройства может состояться уже в 2023 году.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Apple может представить AR/MR-гарнитуру уже в январе 2023 года. Это медиасобытие должно снизить опасения инвесторов… и усилить их уверенность в будущем устройства», — считает аналитик.

По словам Куо, MR-устройство станет «вторым после iPhone» революционным потребительским устройством Apple.

Стоимость гарнитуры, по мнению аналитика, не превысит $2-2,5 тыс. По его словам, более высокая цена отпугнет большое количество потенциальных покупателей.

Несмотря на то, что Apple пока не сделала ни одного заявления в отношении своей MR-гарнитуры, инсайдеры уже сообщают о подготовке упрощенной и более дешевой версии устройства, которое может увидеть свет в 2025 году.