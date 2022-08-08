Apple покажет новый iPhone на видео

Компания Apple «начала записывать» свою сентябрьскую презентацию, на которой будет представлен iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8 и другие новинки бренда. Об этом сообщил репортер Bloomberg Марк Гурман в своей новостной рассылке Power On.
По словам Гурмана, мероприятие запланировано на начало сентября. Некоторые поклонники бренда надеялись, что Apple проведет «живую» презентацию iPhone со зрителями, но в этом году все же предпочтение было отдано записанному заранее ивенту.
Журналист Bloomberg утверждает, что Apple запланировала сразу два мероприятия на осень 2022 — по аналогии с предыдущими годами. Сентябрьская презентация будет посвящена iPhone и Apple Watch, в то время как второй ивент в октябре — компьютерам Mac и планшетам iPad.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Apple вынужденно запустит производство iPhone 14 в Индии. По словам аналитика Мин-Чи Куо, это был вынужденный шаг со стороны компании — бренд опасается возникновения проблем с логистикой в Китае из-за ухудшения геополитической обстановки в мире.