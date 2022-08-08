Apple покажет новый iPhone на видео

Компания Apple «начала записывать» свою сентябрьскую презентацию, на которой будет представлен iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8 и другие новинки бренда. Об этом сообщил репортер Bloomberg Марк Гурман в своей новостной рассылке Power On.

По словам Гурмана, мероприятие запланировано на начало сентября. Некоторые поклонники бренда надеялись, что Apple проведет «живую» презентацию iPhone со зрителями, но в этом году все же предпочтение было отдано записанному заранее ивенту.

Журналист Bloomberg утверждает, что Apple запланировала сразу два мероприятия на осень 2022 — по аналогии с предыдущими годами. Сентябрьская презентация будет посвящена iPhone и Apple Watch, в то время как второй ивент в октябре — компьютерам Mac и планшетам iPad.