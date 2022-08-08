В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Не просто колонка: Apple выпустит собственный «умный» дисплей

Ferra.ruиещё 2

Компания Apple смогла стать одним из лидеров во многих направлениях: начиная от рынка планшетов и ноутбуков, заканчивая сегментом смартфонов. Но пока что единственный девайс «умного» дома бренда сложно назвать заметным успехом.

Apple выпустит собственный «умный» дисплей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И хоть слухи о новом HomePod ходят довольно активно, судя по всему, купертиновцы не ограничатся лишь им. Так, популярный инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple может значительно расширить линейку продуктов для «умного» дома в течение ближайших двух лет.

По данным источника, прямо сейчас в стенах IT-гиганта трудятся как минимум над четырьмя новыми смарт-устройствами. Речь идёт как о новых моделях HomePod и HomePod mini, так и о совершенно новых для компании продуктах.

Гурман уточнил, что один из них представляет собой кухонный аксессуар, объединяющий iPad и динамик. Описание позволяет предположить, что речь идёт об «умном» дисплее — особом типе устройств, которые Google начала выпускать ещё несколько лет назад.

Второй же продукт объединит в себе функциональность Apple TV, камеры и HomePod в устройстве для гостиной. Релиз как минимум одного из двух секретных девайсов может состояться уже в конце 2023 года или в начале 2024-го.

Наука и техника,Марк Гурман,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители