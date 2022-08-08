Apple выпустит собственный «умный» дисплей

Компания Apple смогла стать одним из лидеров во многих направлениях: начиная от рынка планшетов и ноутбуков, заканчивая сегментом смартфонов. Но пока что единственный девайс «умного» дома бренда сложно назвать заметным успехом.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

И хоть слухи о новом HomePod ходят довольно активно, судя по всему, купертиновцы не ограничатся лишь им. Так, популярный инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple может значительно расширить линейку продуктов для «умного» дома в течение ближайших двух лет.

По данным источника, прямо сейчас в стенах IT-гиганта трудятся как минимум над четырьмя новыми смарт-устройствами. Речь идёт как о новых моделях HomePod и HomePod mini, так и о совершенно новых для компании продуктах.

Гурман уточнил, что один из них представляет собой кухонный аксессуар, объединяющий iPad и динамик. Описание позволяет предположить, что речь идёт об «умном» дисплее — особом типе устройств, которые Google начала выпускать ещё несколько лет назад.