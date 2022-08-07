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14 часов назад

Frontiers in Psychology: женщины лучше справляются со стрессом, когда рядом кто-то паникует

Газета.Ruиещё 2

Женщины лучше справляются со стрессом, когда кто-то рядом с ними тоже его переживает, обнаружили психологи из Колумбийского университета. Свои наблюдения они описали в статье в журнале Frontiers in Psychology. Для исследования ученые отобрали 70 студенток и 102 гетеронормативные романтические пары, проживающие вместе. Студентки в эксперименте должны были выступить с речью перед комиссией совместно с напарником, который либо оценивал речь так же, как и испытуемая, либо противоположным образом, либо вообще не выказывал никакой оценки. В первом случае как физиологические показатели, так и субъективная оценка испытуемой указывали на наименьший уровень стресса. Во второй части исследования участники на протяжении двух недель вели дневник, где фиксировали стрессовые факторы и оценивали степень своих переживаний. Как выяснилось, 99% женщин переносили стресс, пережитый совместно с партнером, гораздо легче, если партнер беспокоился в той же степени, что и женщина. Среди мужчин же, напротив, 58% испытывали более высокую тревожность, когда по тому же поводу беспокоилась и партнерша. В целом женщины сообщали о более высоком уровне тревожности, чем мужчины. Более ранние исследования показали, что мужчины и женщины в стрессовых ситуациях ведут себя по-разному, пояснили авторы работы - первые придерживаются стратегии "бей или беги", вторые - "заботься и подружись". Предполагалось, что женщины, возможно, просто реагируют психически и физиологически на совместно пережитый стресс менее остро. Однако это исследование показало, что уровень стресса у женщин в целом выше - однако он снижается, если их партнер тоже демонстрирует беспокойство. Авторы работы предполагают, что женщины могут быть эволюционно приспособлены объединяться для защиты от угроз, а лучше всего это получается при так называемой разделяемой реальности - общности чувств и суждений относительно чего-либо.

Frontiers in Psychology: женщины лучше справляются со стрессом, когда рядом кто-то паникует
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,
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