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59 минут назад

Игривые собаки оказались самыми одаренными

Газета.Ruиещё 1

На одаренность собаки может указывать ее игривость, выяснили этологи из Будапештского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Animal Cognition.

Игривые собаки оказались самыми одаренными
Фото: DepositphotosDepositphotos

Лишь некоторые особо одаренные собаки могут запомнить названия нескольких своих игрушек и держать их в памяти более двух месяцев. Исследователи попросили владельцев 21 одной такой собаки, а также владельцев 144 собак без такой способности заполнить опросник, посвященный личности питомца. Так как большинство одаренных собак принадлежат к породе бордер-колли, ученые пригласили к участию только их владельцев.

Сравнивая анкеты одаренных и неодаренных собак, исследователи обнаружили, что единственной чертой, которая значительно чаще проявлялась у первых, была игривость — они любили возиться со своими игрушками больше остальных. Хотя бордер-колли часто игривы сами по себе, у многих одаренных собак эта черта проявлялась особенно часто.

«Это исследование показывает, что существует связь между чрезвычайно высоким уровнем игривости и одаренностью в обучении вербальным меткам объектов у собак», — отметили авторы работы.

Они подчеркнули, что игривость сама по себе вряд ли может быть причиной лучших способностей к запоминанию. Интересно, что у людей эта черта характера связана со способностью решать проблемы.

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