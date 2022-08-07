Игривые собаки оказались самыми одаренными

На одаренность собаки может указывать ее игривость, выяснили этологи из Будапештского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Animal Cognition.

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Лишь некоторые особо одаренные собаки могут запомнить названия нескольких своих игрушек и держать их в памяти более двух месяцев. Исследователи попросили владельцев 21 одной такой собаки, а также владельцев 144 собак без такой способности заполнить опросник, посвященный личности питомца. Так как большинство одаренных собак принадлежат к породе бордер-колли, ученые пригласили к участию только их владельцев.

Сравнивая анкеты одаренных и неодаренных собак, исследователи обнаружили, что единственной чертой, которая значительно чаще проявлялась у первых, была игривость — они любили возиться со своими игрушками больше остальных. Хотя бордер-колли часто игривы сами по себе, у многих одаренных собак эта черта проявлялась особенно часто.

«Это исследование показывает, что существует связь между чрезвычайно высоким уровнем игривости и одаренностью в обучении вербальным меткам объектов у собак», — отметили авторы работы.