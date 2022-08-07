Apple может отложить выпуск iPhone 14 из-за визита Пелоси на Тайвань

Компания Apple может отложить выпуск нового iPhone 14 из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание GSM Arena.

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Процессоры для Apple изготавливает тайваньская компания TSMC. Затем их поставляют в Китай, где собираются iPhone.

После визита Пелоси на Формозу в Китае разработали новые правила, запрещающие слова «Тайвань» или «Китайская Республика» в сопроводительных документах на товар.

«Это, в свою очередь, означает, что некоторые, если не все, аппаратные средства могут быть возвращены обратно на Тайвань. Производство iPhone 14 будет отложено», - сообщает GSM Arena.

Журналисты отмечают, что топ-менеджеры TSMC были замечены общающимися с Пелоси во время ее визита. Это означает, что ситуация «может быть еще хуже»: предстоит ожесточенная торговая война между Китаем и Тайванем, а «Apple и другие американские компании окажутся посередине».

По данным издания, Apple уже ведет переговоры с тайваньскими партнерами. Американцы просят, чтобы все маркировки «Сделано на Тайване» или «Китайская Республика» были удалены или заменены.