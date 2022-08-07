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19 минут назад

Apple может отложить выпуск iPhone 14 из-за визита Пелоси на Тайвань

Елена Прошина

Компания Apple может отложить выпуск нового iPhone 14 из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Apple может отложить выпуск iPhone 14 из-за визита Пелоси на Тайвань
Фото: ReutersReuters

Процессоры для Apple изготавливает тайваньская компания TSMC. Затем их поставляют в Китай, где собираются iPhone.

После визита Пелоси на Формозу в Китае разработали новые правила, запрещающие слова «Тайвань» или «Китайская Республика» в сопроводительных документах на товар.

«Это, в свою очередь, означает, что некоторые, если не все, аппаратные средства могут быть возвращены обратно на Тайвань. Производство iPhone 14 будет отложено», - сообщает GSM Arena.

Журналисты отмечают, что топ-менеджеры TSMC были замечены общающимися с Пелоси во время ее визита. Это означает, что ситуация «может быть еще хуже»: предстоит ожесточенная торговая война между Китаем и Тайванем, а «Apple и другие американские компании окажутся посередине».

По данным издания, Apple уже ведет переговоры с тайваньскими партнерами. Американцы просят, чтобы все маркировки «Сделано на Тайване» или «Китайская Республика» были удалены или заменены.

Более того, не исключено, что новый iPhone 14 придется делать на индийском заводе компании Foxconn.

Наука и техника,Apple,
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