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27 минут назад

Индия потеряла выведенные на орбиту спутники из-за аномалии

Елена Прошина

Глава ISRO Шри Соманат рассказал о том, что запуск спутников, осуществленный в воскресенье, 7 августа, индийской ракетой-носителем, оказался неудачным. Аппараты заняли эллиптическую орбиту, что привело к потере контакта с ними и последующей утрате. Об этом пишет «Интерфакс».

Индия потеряла выведенные на орбиту спутники из-за аномалии
Фото: кадр видео Youtubeкадр видео Youtube

Соманат сообщил, что специалисты Индийской организации космических исследований наблюдали за движением ракеты в течение всего полета. Она благополучно достигла расчетной орбиты на высоте 365 км от поверхности Земли. Отделение спутников EOS-2 и AzaadiSAT также прошло в штатном режиме.

«Однако впоследствии мы заметили аномалию в выведении спутников на орбиту. Аппараты были выведены на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты», - подчеркнул ученый.

Индийская ракета не смогла вывести спутник на заданную орбиту

По его словам, исследователи смогли найти причину неудачного запуска. Специалисты тщательно исследуют ее, с тем, чтобы скорректировать параметры последующих запусков.

Соманат уточнил, что спутники не смогут долго находиться на «неправильной» орбите. Они постепенно сойдут с нее в верхние слои атмосферы. Их дальнейшее использование невозможно.

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