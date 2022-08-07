Индия потеряла выведенные на орбиту спутники из-за аномалии

Глава ISRO Шри Соманат рассказал о том, что запуск спутников, осуществленный в воскресенье, 7 августа, индийской ракетой-носителем, оказался неудачным. Аппараты заняли эллиптическую орбиту, что привело к потере контакта с ними и последующей утрате. Об этом пишет «Интерфакс».

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Соманат сообщил, что специалисты Индийской организации космических исследований наблюдали за движением ракеты в течение всего полета. Она благополучно достигла расчетной орбиты на высоте 365 км от поверхности Земли. Отделение спутников EOS-2 и AzaadiSAT также прошло в штатном режиме.

«Однако впоследствии мы заметили аномалию в выведении спутников на орбиту. Аппараты были выведены на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты», - подчеркнул ученый.

По его словам, исследователи смогли найти причину неудачного запуска. Специалисты тщательно исследуют ее, с тем, чтобы скорректировать параметры последующих запусков.