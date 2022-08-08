Найдены противоречия с общепринятой космологической моделью

Ученые Боннского университета (Германия) и Университета Сент-Эндрюс (Шотландия) выяснили, что карликовые галактики, которые располагаются в Скоплении Печи, не содержат гало темной материи. Это открытие противоречит общепринятой стандартной космологической модели, согласно которой подавляющее большинство галактик должно содержать такое гало. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: University of Bonn University of Bonn

Стандартная модель холодной темной материи в сочетании с космологической постоянной, характеризующей скорость расширения Вселенной, предсказывает, что галактики должны формироваться внутри ореолов (гало) темной материи, и в галактиках с малой массой темная материя преобладает в большей степени, чем в массивных. Однако недавно астрономы начали находить карликовые галактики, у которых гало темной материи отсутствует, что некоторые ученые рассматривают как аргумент в пользу альтернативных теорий гравитаций.

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Астрономы заметили, что часть карликовых галактик в Скоплении Печи имеет искаженную форму, что объясняется воздействием гравитационных сил со стороны скопления. Согласно Стандартной модели, такого быть не должно, поскольку темная материя, обладающая собственной гравитацией, оказывает стабилизирующий эффект. Ученые сравнили наблюдаемую картину с теоретическими расчетами уровня искажения в зависимости от внутренних свойств галактик и их удаленностью от центра скопления. Оказалось, что если объяснять искажения в рамках Стандартной модели, то галактики должны были уже разрушиться.

Динамика Милгрома (MOND) в отличие от классической теории гравитации Эйнштейна не требует присутствия темной материи, чтобы объяснить наблюдаемую зависимость скорости движения вещества в галактике от расстояния до ядра. Ученые показали, что наблюдаемые искажения галактик находятся в соответствии с MOND.