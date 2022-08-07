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58 минут назад

На кону $44 млрд: Илон Маск вызвал главу Twitter на публичный спор

Ferra.ru

После того, как адвокаты Илона Маска подготовили 165-страничный аргумент о том, почему он больше не хочет идти на сделку по покупке Twitter за $44 млрд, Маск предложил обсудить все публично, чтобы разобраться с проблемой ботов на платформе.

На кону $44 млрд: Илон Маск вызвал главу Twitter на публичный спор
Фото: TwitterTwitter

“Настоящим я вызываю @paraga на публичные дебаты о проценте ботов в Twitter”, - обращается Маск ко всем своим подписчикам в количестве 102 млн. "Пусть он докажет общественности, что в Twitter <5% фальшивых или спамных пользователей ежедневно!"

Маск затем опросил своих подписчиков, верят ли они аргументам Twitter о том, что менее пяти процентов ежедневных активных пользователей являются ботами. Два варианта ответа: "Да" или "Lmaooo no” (Лол, нет – прим. ред.).

На данный момент 67,2 процента подписчиков выбрали вариант "Lmaooo no". Опрос завершится в воскресенье. Маловероятно, что этот опрос вызовет прямой ответ со стороны генерального директора Twitter или председателя совета директоров Брета Тейлора, поскольку реальный спор (перед судьей и присяжными) должен быть рассмотрен в суде всего через пару месяцев.

Наука и техника,Илон Маск,
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