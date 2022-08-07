На кону $44 млрд: Илон Маск вызвал главу Twitter на публичный спор

После того, как адвокаты Илона Маска подготовили 165-страничный аргумент о том, почему он больше не хочет идти на сделку по покупке Twitter за $44 млрд, Маск предложил обсудить все публично, чтобы разобраться с проблемой ботов на платформе.

Фото: Twitter Twitter

“Настоящим я вызываю @paraga на публичные дебаты о проценте ботов в Twitter”, - обращается Маск ко всем своим подписчикам в количестве 102 млн. "Пусть он докажет общественности, что в Twitter <5% фальшивых или спамных пользователей ежедневно!"

Маск затем опросил своих подписчиков, верят ли они аргументам Twitter о том, что менее пяти процентов ежедневных активных пользователей являются ботами. Два варианта ответа: "Да" или "Lmaooo no” (Лол, нет – прим. ред.).