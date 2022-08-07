Ученые: употребление молока повышает риск развития рака

Профессора Ду Хуайдун и Чэнь Чжэнмин из Оксфордского университета в коллаборации с Китайской академией медицинских наук и Институтом общественного здравоохранения Пекинского университета проанализировали эпидемиологические данные около 510 тысяч взрослых граждан КНР.

Ученые выявили, что у людей, постоянно употребляющих молочные продукты, имеется более высокий риск развития рака молочной железы и печени по сравнению с теми, чей рацион не содержит молока.

Если каждый день пить более 50 миллилитров молока, то шанс появления рака печени увеличивается на 12 процентов, рака молочной железы — на 17 процентов, а общий риск появления онкологии возрастает на 7 процентов, установили специалисты.

Также в недавнем исследовании в США участвовали 28 737 мужчин без онкологических заболеваний в анамнезе, наблюдение за ними продолжалось около 7,8 года. Специалисты оценили специфическую взаимосвязь между потреблением молочных продуктов и кальция и риском развития рака предстательной железы. В результате было выявлено, что мужчины, которые потребляли больше молочных продуктов и кальция, имели более высокий шанс развития данной болезни, сообщается на портале Weixin.