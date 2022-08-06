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55 минут назад

Российские ученые создали уникальный дирижабль

Свободная пресса

Ученые и студенты Московского авиационного института (МАИ) создали дирижабль, который сможет доставлять грузы в труднодоступные районы.

Российские ученые создали уникальный дирижабль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) подчеркнули, что дирижабль уже получил название - аэромобильный аппарат «Экодисолар».

Он оснащен солнечными батареями и похож на дирижабль. При этом транспортное средство выполнено из прочных газонепроницаемых тонких эластичных материалов в виде двух полусфер, замкнутых на композитный обруч, который наполнен гелием и невоспламеняемым водородом.

Дирижабль может летать со скоростью до 130 км/ч, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать мини-дроны для военных.

Наука и техника,МАИ,
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