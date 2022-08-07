В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Ростех заявил о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций

Деловая газета "Взгляд"иещё 13

Госкорпорация «Ростех» получила уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций, в связи с этим перешла на российскую площадку RuTube.

Google уведомил "Ростех" о блокировке его YouTube-канала из-за санкций
Фото: rostec.rurostec.ru

«Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тыс. подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле», – передает РИА «Новости» заявление корпорации.

Также в Ростехе подчеркнули, что готовились к такому повороту событий и успели перенести все видеоролики – их более 230 – на российскую площадку. «С сегодняшнего дня смотрите нас на RuTube», – сказано в заявлении.

Google в апреле заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». На канале выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний. Роскомнадзор указал, что Госдума является представительным и законодательным органом власти в России, а блокировка ее канала, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней.

Наука и техника,Роскомнадзор,Google,Ростех,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители